La Coppa Italia al Napoli è l’indulto di Gattuso | in 10 anni ha fallito ovunque | ma resta “un top”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) Era luglio 2021. Faceva un gran caldo, glini disertavano financo gli ombrelloni per l’afa. Acqua, il mare. L’unica salvezza erano i 25 gradi del mare. Anche Rinoera in vacanza, a Marbella. Solo che la sua era “forzata”. Così scrisse il Messaggero che lo intervistava. Aveva optato per il mare pure lui, come un Manuel Fantoni e il suo cargo battente bandiera liberiana. Non aveva ancora trovato panchina a Valencia, e dettò alla stampa la seguente autoproclamazione: «In A c’è il top. Dovevo esserci anch’io» In questi ultimi dieci“ha fatto di tutto”. No, non s’è drogato, non è stato con le donne, “con gli uomini… tutto”, come Fantoni. Ma ha allenato sette volte. E’ stato esonerato a Sion, a Palermo, s’è dimesso a Creta, è retrocesso a Pisa, non ha raggiunto la Champions al Milan e col ...