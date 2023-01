il Papa che dal 31 gennaio fino al 3 febbraio sarà nella capitale della Repubblica Democratica del Congo per il suo 40esimo viaggio internazionale. Un Papa, qui nel paese africano, ...il Papa che dal 31 gennaio fino al 3 febbraio sarà nella capitale della Repubblica Democratica del Congo per il suo 40esimo viaggio internazionale. Un Papa, qui nel paese africano, ...

Kinshasa attende il Papa "pellegrino di pace in una terra ferita Agenzia askanews

Un Congo in fiamme attende papa Francesco Formiche.net

Nunzio a Kinshasa: Attanasio vittima d'odio insensato come a Goma ... Il Sole 24 ORE

Il viaggio del Papa in Congo e Sud Sudan, a contatto con due guerre molto diverse la Repubblica

1974, la grande conquista Il Nobile Calcio

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Kinshasa (RD Congo), 31 gen. (askanews) - "C'è una grandissima atmosfera di gioia e fibrillazione. Le vittime dell'Est del Paese sono già arrivate, arrivano da Goma e rappresentano l'est del Paese.