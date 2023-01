Kate Middleton sfida il Palazzo e infiamma i Bafta col tailleur rosso da 2 822 euro

Leggi su dilei

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha sfoggiato un inedito look total red da lasciare letteralmente senza fiato. La Principessa del Galles si affida ancora una volta ad Alexander McQueen per l’evento di gala legato aie non sbaglia. Semplicemente sensazionale, anche se il suoè pericolosamente simile a quello di Letizia di Spagna e soprattutto contravviene ai dettami del dress code di Corte. Ma procediamo con ordine.presenta il suo docu-film Accantonate per una serate le preoccupazioni legate all’incoronazione di Re Carlo,si è fatta accompagnare da suo marito William a un evento di gala legato aiper presentare il suo docu-film. Differentemente da Harry e Meghan Markle, la ...