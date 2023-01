Karate Giovanile | l’Italia agli Europei di Cipro | obiettivo podio

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ostia – È tutto pronto per i CampionatiGiovanili 2023 (Cadet/Junior/U21) in scena al Kition Athletic Center di Larnaca () da venerdì 3 a domenica 5 febbraio. L’evento, raduno delle future stelle deleuropeo, attende la partecipazione di centinaia di giovani provenienti da tutto il continente. La squadra azzurra, in ritiro al Centro Olimpico ieri ed oggi, partirà domani mattina e arriverà in serata nella città portuale di Larnaca. 41 gli azzurrini e le azzurrine convocati dalla Direzione Tecnica tra kata individuale, kata a squadre e kumite individuale, nelle tre classi d’età previste. Gli atleti saranno accompagnati da una folta delegazione federale, guidata dal vicepresidente Benetello e dalle consigliere Alessia Coppola Neri e Daniela Berrettoni e composta di 10 tecnici e 8 arbitri. Il calendario di gara è ...