Juventus | il dramma col Monza era già successo ma nessuno se lo ricorda

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 31 gennaio 2023) La sconfitta contro ilrischia di avere delle conseguenze catastrofiche per la, con un crollo che era davvero inatteso. La prestazione dellacontro ilè stata davvero un disastro su tutta la linea, con la sconfitta per 2-0 contro i brianzoli che ha fatto sprofondare l’autostima dei giocatori della Vecchia Signora. JuveDipendenzaL’obiettivo infatti è quello di poter vincere quante più partite possibili per poter provare una rimonti impossibile in zona Champions, ma con certe prestazioni e certe sconfitte l’impresa si fa ancora più ardua. Quello che è davvero sconfortante è constatare come laabbia totalizzato un tristissimo zero punti contro la squadra con a capo Silvio Berlusconi, un signore in passato con Madama, considerando come quest’ultima avesse vinto anche ...