Juventus | cessione importante | se ne va sbattendo la porta

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ultimo giorno infuocato in casa; il club bianconero, infatti, ha visto una. Andiamo a vedere di chi si tratta. AnsafotoNessun colpo in entrata per la; a differenza dello scorso anno, con il colpo Vlahovic in entrata, i bianconeri non hannoto a termine nessun fuoco d’artificio. La situazione extra campo, con la penalizzazione subita, ha impedito alla società di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; da qui a fine stagione, dunque, il tecnico dovrà fare con i giocatori usati fino a questo momento. In realtà l’allenatore non potrà contare su un giocatore; parliamo di chi non è stato utilizzato fino ad ora ma che, forse, avrebbe fatto comodo. Laha tre competizioni da affrontare con obiettivi imnti da raggiungere. Per quanto riguarda il ...