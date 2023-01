Juve Women | Lenzini a CM | 'Vi spiego la differenza tra Guarino e Montemurro E sul mio futuro'

(Di martedì 31 gennaio 2023) "Penso sia nata la mia passione per il calcio insieme a quella per lantus. Mi hanno vestita subito di bianconero. Quando mi hanno...

Si nota da subito la grande emozione negli occhi di Martina Lenzini , difensore classe 1998 della Juventus. In Serie A gioca con la tranquillità di una veterana: ha già collezionato oltre 100 ...Esce dal campo ancora una volta a mani vuote la Sampdoriadi Cincotta che allo 'Juventus Training Center' di Vinovo incassa un severo 5 - 0 dalla Juventus. Avvio complicato per le nostre ragazze che dopo appena due giri di lancette incassano il ...

Juve Women, sul podio per gol consecutivi in A: è caccia al record Tuttosport

Lenzini al BN: 'Ho sempre voluto la Juve. Il giorno della firma tremavo, vi spiego la differenza tra Guarino e Montemurro ... ilBianconero

UFFICIALE - Colpo in entrata per la Juventus Women, dal PSG arriva Simon Tutto Juve

Juve Women, mercato: si sblocca la partenza di Lundorf, i dettagli ilBianconero

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha annunciato un nuovo acquisto per la Juve Women di Joe Montemutto: Benedict Simon, in arrivo dal PSG. Il difensore francese ha firmato un contratto fino ...Pareggi, vittorie o sconfitte, c'è una certezza che non manca in casa Juventus Women. La squadra di Montemurro, infatti, va a segno consecutivamente in Serie A da 61 partite. Le bianconere segnano sem ...