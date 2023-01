Juve | Milik si ferma per infortunio | come cambia la decisione sul riscatto

(Di martedì 31 gennaio 2023) L'non ci voleva. Per la, per Arek. Che ha ancora un futuro da scrivere. Perché se da un lato son tutti soddisfatti...

L'infortunio patito nella gara contro il Monza da Arek- il polacco ne avrà per almeno un mese - chiama in causa l'attaccante serbo acquistato un anno fa dalla Fiorentina per 80 milioni di euro.E il nome in cima alla lista è quello di Dusan Vlahovic : oggi è lui la soluzione per il mal di gol dellasoprattutto dopo l'infortunio di Arek. Domani potrà essere la soluzione per gli ...

Juventus, Milik infortunato: l'esito degli esami VIDEO Tuttosport

Juve, si ferma Milik: le sue condizioni | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Juve, ecco quando può tornare Milik 'nella migliore delle ipotesi' ilBianconero

Juventus, lesione al semimembranoso per Milik: nuovi controlli tra due settimane - Sportmediaset Sport Mediaset

McKennie saluta, stop Milik ma la Juve non cambia rotta sul mercato TUTTO mercato WEB

Non solo i problemi in tribunale, la Juventus deve fare i conti anche con l'infortunio di Arkadiusz Milik, il bomber stagionale dei bianconeri ...Infortunio Milik, rientro per il big match Allegri incrocia le dita e spera di riaverlo a disposizione per il 5 marzo La Juventus oltre al danno della sconfitta col Monza ha dovuto subire la beffa de ...