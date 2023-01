Juve | la difesa fa acqua Torna Bonucci | basterà?

L'esterno di, acquistato dalla Juventus la scorsa estate dal Genoa, oggi non si è allenato ... intervistato ai microfoni di Sportitalia ha parlato della trattativa last minute tra- Bologna:......del Bari Ini Galletti stanno per annunciare un nuovo rinforzo proveniente dalla Serie C: si tratta di Emmanuele Matino, centrale difensivo nato a Napoli nel 1998, di proprietà della...

Dall'imbattibilità ai 10 gol in tre gare: così il fortino Juve è diventato la difesa più bucata La Gazzetta dello Sport

La difesa della Juve si è dissolta: 10 goal incassati nelle ultime 3 ... Goal.com

Gazzetta - Dall'imbattibilità ai 10 gol in tre gare: così il fortino Juve è diventato la difesa... Tutto Juve

Sogno rimonta, difesa del club e poi il mercato: Juve, il momento del contrattacco La Gazzetta dello Sport

Le probabili formazioni di Juventus-Monza: Kean ha scalzato Milik, in difesa c'è Gatti TUTTO mercato WEB

Le ultime ore di calciomercato stanno portando qualche sorpresa soprattutto all'estero. Cancelo al Bayern Monaco libera Pavard ...Giovedì 2 febbraio ore 21:00, big match all'Allianz Stadium tra Juve-Lazio per il passaggio del turno in Coppa Italia ...