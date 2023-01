«Juve | ecco perché è stata condannata solo lei»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le motivazioni della sentenza sullantus, con il -15 in classifica, sono al centro di molte valutazioni dei quotidiani nonsportivi.cosa scrive Arianna Ravelli sul Corriere della Sera: «Erano molto attese le motivazioni della sentenza sulla penalizzazione dellantus e – comunque la si pensi – non si può dire che non affrontino in modo articolato le questioni che sia gli addetti ai lavori sia i tifosi si erano posti dopo il pesante -15. Intanto, la domanda che è venuta a tutti “se gli scambi di giocatori si fanno in due com’è possibile che siapenalizzata la solantus?” trova una chiara risposta nelle motivazioni. E rimanda alla stessa ragione per cui la sentenza di proscioglimento, per lantus, èrevocata: sono ...