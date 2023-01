Juve | Cassano | ‘Allegri al Milan non faceva nulla | non ha un’idea Ecco cosa diceva a noi campioni’

(Di martedì 31 gennaio 2023) Durante la puntata della Bobo Tv, Antonioha attaccato Max Allegri, allenatore della, ricordando i tempi in cui era suo allenatore...

Commenta per primo Nella puntata classica del lunedì della Bobo Tv , Antonioè tornato ad attaccare Max Allegri e la' Quella squadra là, quella che ha in mano oggi Allegri, pure un barista la può allenare. Adesso si devono salvare… O lui si evolve o farà ...Durante la puntata di "Bobo tv", "Fantantonio" risponde ad Alessandro Nesta che aveva definito il tecnico bianconero "un mio amico" 31 gennaio 2023

Juve, Cassano: 'Con il Monza la partita più brutta degli ultimi 15 anni. Allegri, che figure di m****!' ilBianconero

Cassano contro Allegri: "Fa figure di m***a dentro e fuori dal campo" Tutto Juve

Juve, Cassano: 'Un barista farebbe meglio di Allegri, si faccia aiutare. Ha uno staff allucinante ma a giugno…' Calciomercato.com

Cassano attacca Allegri: "Pure un barista può allenare la Juventus" Tuttosport

Cassano contro Allegri: “Parla di salvezza Dovevano chiamarlo e mandarlo via” ItaSportPress

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'ex giocatore ha parlato della Juventus e della partita persa dai bianconeri in casa contro il Monza nella scorsa giornata ...