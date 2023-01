Juve-Cambiaso | il Bologna frena nonostante Kyriakopoulos | che succede

... i bianconeri starebbero lavorando al rientro anticipato di Andrea. L'addio di McKennie ... si è ravvivato l'interesse della Lazio per Luca Pellegrini , giocatore di proprietà dellaora ...PRONTO IL RITORNO - Andrea, infatti, è ad un passo dal ritorno alla Juventus . Il laterale si trova attualmente in prestito al Bologna proprio dai bianconeri ma, complice la mancanza di ...

Juve, torna Cambiaso Sì del Bologna, ma a una condizione ilBianconero

Juve, Cambiaso può rientrare subito alla base Tutto Juve

Mercato Juve: si sblocca Cambiaso Kyriakopoulos verso Bologna Juventus News 24

Juve, Manna al lavoro per Cambiaso: la FOTO da Milano ilBianconero

Il mercato di gennaio volge al termine. In Italia la chiusura delle trattative è fissata per le 20, mentre in Inghilterra – dove probabilmente arriveranno gli ultimi botti – per le 23. Chiude, invece, ...CALCIOMERCATO LAZIO PELLEGRINI - Ultimo giorno di mercato, in molti cercano di piazzare un colpo sulla fascia sinistra. Il grande obiettivo della Lazio continua a essere Luca Pellegrini, ...