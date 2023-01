Judo | Erica Simonetti è quinta al Grand Prix di Almada

(Di martedì 31 gennaio 2023) Si è concluso con l’ottimo quinto posto nei +78 kg diildella squadra azzurra adin Portogallo. La gara della ventenne dell’Akiyama Settimo Torinese, seguita in gara da Enrico Parlati, è iniziata con le vittorie sulla croata Ivana Sutalo e sulla dominicana Moira Morillo, incontrando poi lo stop nei quarti di finale per mano della kazaka Kamila Berlinkash. Un’altra vittoria nei recuperi con la francese Valentine Marchand lasciando infine la medaglia di bronzo nelle mani della serba Milica Zabic. “È stata una gara molto lunga e complessa –ha detto– peccato per la medaglia sfiorata. Ringrazio comunque la mia società e tutti coloro che lavorano con me tutti i giorni. Un ringraziamento lo dedico anche ad Enrico Parlati che ...

