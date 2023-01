James Gunn sta scrivendo un altro progetto DC che coinvolge Amanda Waller

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una storia su Instagram del co-CEO dei DC Studiosrivela un documento con il nome, suggerendo l'inclusione diin un nuovoin fase di sviluppo. Sembra chefarà ritorno nell'Universo DC in futuro, dato chestarebbe lavorando a una sceneggiatura che include il famigerato capo della Suicide Squad interpretato da Viola Davis. In una storia su Instagram, il co-CEO di DC Studios ha condiviso un'immagine della sua gatta Emily sdraiata tra la tastiera e il monitor del suo computer. Un documento aperto sul monitor dietro la compagna di scrittura pelosa dimenziona il nome "", presumibilmente un riferimento ad ...

Come abbiamo visto alcune ore fa, Dave Bautista vorrebbe entrare a far parte del DC Universe di, ma non nei panni di Bane a quanto pare. In un'intervista con Insider , l'attore ha infatti ammesso: L'agente dell'attore Danica Smith ha poi fatto una precisazione a Insider: Classifiche ...Oggi è il gran giorno dell' annuncio ufficiale dei piani per il nuovo DC Universe che verrà effettuato dae dal co - CEO Peter Safran. dopo l'evento stampa privato che si è tenuto ieri, oggi si terrà una conferenza stampa pubblica in cui verranno annunciati almeno una parte dei piani futuri dei ...

