Jabil | Picierno | “Favorire un confronto tra proprietà e sindacati”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “É in corso la vertenza che deciderà il futuro dei lavoratori dellaa Marcianise, nel Casertano. Si tratta di 190 famiglie che rischiano di trovarsi, improvvisamente, in una situazione economica e sociale drammatica”. Lo scrive, su Facebook, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina. “Per questo è necessario che il Governo intervenga direttamente e al più presto, periltra lae le organizzazioni sindacali – spiega – Purtroppo è una delle tante storie di crisi che riguarda il Mezzogiorno. Occorre un salto di qualità, una visione strategica in grado di tracciare nuove politiche industriali per il Sud”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.