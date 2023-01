IVPC DelFes Avellino | Bianco ci crede | “Il quarto posto è ancora possibile”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’riaccende i motori, dopo la vittoria arrivata con Pozzuoli nell’ultimo turno di campionato. Domenica, la formazione irpina affronterà il la BPC VIrtus Cassino. “E’ venuta meno la continuità contro Corato – spiega, Andrea– Non per questo dobbiamo demoralizzarci. Continuiamo a lavorare in palestra perché tutto passa dagli allenamenti e vogliamo arrivare tra le prime quattro. Veniamo da una partita semplice, ma ora guardiamo già alla prossima”. “L’innesto di Daniele Sandri ci dà tanta energia – ammette la guardia dell’– E’ un ottimo compagno di squadra. Ci mette il cuore in tutto e ci serviva tanto. Andrea Traini si è fermato dopo una settimana, ma speriamo di ritrovarlo subito magari ...

Avellino . L'Avellino supera la Virtus Bava Pozzuoli con il risultato di 105 - 61 nella gara valida per la seconda giornata di ritorno in Serie B (girone D). Subito avanti di 12 al 10', l'allungo ...

Dopo l'inaspettata sconfitta arrivata in quel di Corato, la DelFes Avellino ha rialzato la testa, regolando questa sera al PalaDelMauro la Bava Virtus Pozzuoli col punteggio finale di 105-61.