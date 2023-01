Ivana Mrázová torna al GFVip in un nuovo ruolo | la speciale lettera per Onestini

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023)pronta a varcare la porta rossa del: Lucariceve unadalla sua ex fidanzatalunedì prossimo entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip come ospite. L’ex gieffina nonchè ex fidanzata di Lucaè pronta a varcare nuovamente la porta rossa della Casa più spiata d’Italia.si trova attualmente in gara come concorrente, la sua avventura è iniziata pochi mesi fa. I due nonostante si siano lasciati sono ancora molto legati. Leggi anche –> I consigli di papà Enzo per Edoardo Donnamaria: il confronto Le parole dell’ex gieffina Luca raggiunge la Mistery dove legge unascritta direttamente da. “Se io ti dico 2017 cosa ti viene in ...