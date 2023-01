Italiani e videogame

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una recente ricerca condotta da Wallapop in collaborazione con mUp, per indagare il rapporto che gli italiani hanno con ie le console second hand svela la passione degli italiani per i videogiochi. Il risultato ha infatti decretato che a circa la metà dei nostri connazionali adulti (29 milioni) capita di giocare ai videogiochi, anche saltuariamente. I risultati emersi da questo sondaggio non fanno altro che confermare il successo che abbiamo riscontrato noi di Wallapop dai numeri della nostra piattaforma: gli italiani sono dei veri e propri videogiocatori ed è anche per questo motivo che abbiamo deciso di creare un videogioco tutto nostro, Pop Man, che sta riscuotendo davvero un grande successo con oltre 15.000 giocatori ad oggi” commenta Giuseppe Montana, Head of International di Wallapop. “Attualmente nella categoria ‘console e videogiochi’ di Wallapop ...

La realtà milanese è uno degli otto competence center, cui è stato affidato il compito di ... la nostra guida " Arriva The Last of Us , la serie tv tratta dal popolare: tutto quello ......sta affliggendo ormai da quasi tre giorni le caselle di posta elettronica di milioni di: ... la nostra guida " Arriva The Last of Us , la serie tv tratta dal popolare: tutto quello ...