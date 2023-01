Isola dei Famosi 2023 | con Ilary Blasi gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’deiè pronta per tornare su Canale 5. Sarà confermata alla condizioneper il terzo anno consecutivo. Al suo fianco comevedremo. Al momento invece ci sono dubbi su chi invece sarà il nuovo inviato. Il reality show è pronto per una rivoluzione con TvBlog che regala alcune succose anticipazioni.prenderà il posto di Nicola Savino, quest’ultimo infatti ha deciso di lasciare Mediaset per passare definitivamente a Tv8. Dall’altra parte invece sarà confermata come opinionista. Continuano i rumor sull’inviato che potrebbe anche essere Alvin, come nella ...

