Le tanteal liceo scientifico creano però una certa 'insufficienza' di posti disponibili nelle scuole: come si può scongiurare questo rischio 'Per evitare l'afflusso eccessivo sicuramente ...Chi aumenta, chi cala, chi conferma. La scuola in Alto Chiascio chiude leal primo anno delle superiori confermando come trend di massima la preferenza delle famiglie e degli studenti per gli indirizzi liceali, seguiti da quelli tecnici e molto distanziati i ...

Iscrizioni scolastiche, liceo scientifico in testa. La preside: “Prepara alle professioni del futuro" TGCOM

Iscrizioni scolastiche, liceo scientifico Re assoluto. La preside: “Le professioni del futuro saranno di ambito scientifico tecnologico” Skuola.net

Iscrizioni scolastiche 2023-2024, i primi dati: gli indirizzi più gettonati dagli studenti marchigiani AnconaToday

Iscrizioni scolastiche 2023-2024, ultime ore per inviare la domanda: fino a quando c'è tempo Skuola.net

Scuola, ultimo giorno di iscrizioni dalle elementari alle superiori: come fare Il Sole 24 ORE

ANCONA - Gli studenti marchigiani scelgono i Licei per l’anno scolastico 2023/2024: al secondo posto gli Istituti tecnici, mentre quelli professionali vengono scelti da 13 alunni ...SICILIA - Si sono chiuse ieri sera alle ore 20 le iscrizioni online per le classi prime delle scuole superiori. L'Ufficio scolastico regionale della ...