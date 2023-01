(Di martedì 31 gennaio 2023) Si è sentito male mentre eradella sua auto ed è morto.per l’appuntato Giuseppe Spiniello,di 58 anni residente a Santo Stefano del Sole e in servizio presso la Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. Campania,Come spieganews, il dramma si è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

in fabbrica, ragazzo di 29 anni si accascia davanti ai colleghi di lavoro e muore Infermiera ... la tragedia di Dina, morta a 22 anni Chi era Antonio Pallante Pallante, nato inil 3 ...Un 30enne di Gesualdo , in, è stato stroncato da unil giorno di Santo Stefano. Sotto choc l'intera comunità per la morte di Simone Carrabs . Il sindaco Domenico Forgione ha chiesto, con proprio provvedimento, di ...

Tragedia in Irpinia, carabiniere 58enne stroncato da un malore ... anteprima24.it

Irpinia, malore killer alla guida: muore carabiniere e padre di famiglia Teleclubitalia.it

Manca l'acqua, detenuti in rivolta nel carcere di Ariano Irpino: agenti ... Fanpage.it

Lutto in Irpinia, è morto Padre Filippo Lucarelli AvellinoToday

Lutto nel mondo del giornalismo locale, addio a Cesare Ventre ... Orticalab

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange l’Appuntato Scelto Spiniello Giuseppe, 58enne domiciliato a Santo Stefano del Sole, in servizio alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Av ...Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange l'Appuntato Scelto Giuseppe Spiniello, 58enne, stroncato da un infarto. E' successo poco fa a Cesinali. Spiniello, di Santo Stefano del Sole, ...