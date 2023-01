Iran | Queiroz lascia la panchina della nazionale per il Qatar

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il CT dell’, Carlos, hato laiana, per approdare alla guidaselezione del. Secondo quanto riporta il quotidiano A Bola, poi, il contratto con iioti arriverà fino al 2026. SportFace.

Commenta per primo Dopo aver allenato Portogallo, Colombia, Egitto ed, Carlosè pronto ad una nuova esperienza sulla panchina di una nazionale. Secondo la stampa locale, l'allenatore portoghese ha già trovato un principio d'accordo per diventare il nuovo ...dell', Carlos, alla vigilia del match contro gli Usa: "Gli Stati Uniti non giocano più a soccer, ma a football". Ma cosa significa Significa che i calciatori Yankee che fanno parte della ...

Iran, Paco Jemez incanta col suo Tractor. La Federcalcio ci pensa per il ruolo di CT TUTTO mercato WEB

Il ct iraniano Queiroz: "L'Iran rappresenta tremila anni di storia e cultura. Rispettatelo" RaiNews

Iran, calciatore non esulta dopo un gol per protestare contro il regime: sospeso la Repubblica

Iran Queiroz video diritti delle donne polemica con giornalista Tag24