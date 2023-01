Con il leader turco che non si sbilancia e anzi rallenta la Nato, mentre l'fornisce armi a ... hanno condannato leda parte degli azeri nei confronti dei militari armeni, additando Baku ...Secondo la ong, i tre manifestanti hanno subito abusi ein carcere, tra cui l'elettroshock, e sono stati condannati in processi farsa. Da quando le proteste sono iniziate, i tribunali ...

Iran, le torture che subiscono i condannati a morte: stuprati, legati con il ghiaccio sui testicoli Secolo d'Italia

Iran: stupri e percosse, Amnesty denuncia torture subite da condannati a morte siciliareport.it

Iran: annullamento delle condanne a morte di giovani manifes... ESGDATA

Iran, lo studente morto dopo le torture in carcere: "Il volto massacrato e tutti i denti rotti" RaiNews

Iran, Amnesty: “Giovane morto dopo torture, aveva studiato a Bologna” Sky Tg24

A YOUNG Iranian couple have been sentenced to a decade in jail after a video of them dancing in public was posted online. The two lovebirds were arrested on November 10 after authorities saw the ...It turns out that there are about 8,300 Jews in Iran today, out of a population of more than 81 million. The Jewish population used to be much larger, but today the vast majority of Jews with Iranian ...