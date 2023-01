Iran | l’attacco coi droni che porta fino alla guerra in Ucraina | l’intreccio che coinvolge Russia | Israele e il nucleare a Teheran

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una coltre di ambiguità è attraversata da un sottilissimo filo conduttore, che sembra poter tenere insieme larussa in, il quasi sopito accordo suliano, il New Start – ultimo pilastro dei trattati sul controllo degli armamenti – ed i connessi rapporti trae Stati Uniti. E ancora il permanente conflitto a bassa (ma crescente) intensità tra lo stessoe gli alleati americani in Medioriente, in particolare, ma anche le relazioni dicon alcuni paesi europei ed asiatici. Dossier apparentemente separati, che nelle ultime settimane sembrano però aver converso in modo quasi impercettibile, rinfocolando il rischio di una polarizzazione sul piano globale, ed il ritorno all’attualità di scenari ...