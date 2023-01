Iran | il ballo proibito della coppia di ventenni | condannati a 10 anni di carcere – Il video

(Di martedì 31 gennaio 2023)a oltre diecidi prigionia per aver ballato in piazza a Teheran a sostegno delle manifestazioni seguite alla morte di Mahsa Amini. Astiyazh Haghighi e il suo fidanzato, Amir Mohammad Ahmadi, entrambi poco più che, sono stati arrestati all’inizio di novembre dopo aver pubblicato unin cui ballavano davanti alla Torre Azadi, nella centrale piazzacapitaleiana. La corte, che li accusa di «incoraggiare la corruzione e di operare contro la sicurezza nazionale diffondendo propaganda contro la Repubblica Islamica», haa entrambi i giovani di utilizzare i social e di lasciare l’per dueal termine dei diecidi detenzione. Arrestati il 1° novembre 2022, i due ...

La coppia non ha collegato il loroalle proteste in corso in. Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni, sarebbero stati condannati per 'promozione della ...I due blogger condannati, Amir Ahmadi, e la fidanzata Astiaj Haghighi, riferisce il sito, non potranno pubblicare contenuti su internet, né lasciare l'per due anni, dopo aver scontato la pena. ...

Iran, il ballo “virale” che è costato dieci anni di carcere a una coppia – Video Il Fatto Quotidiano

Iran, condannati a 10 anni e mezzo di carcere per un ballo: il video della danza dei due ventenni Repubblica TV

Iran, il ballo proibito della coppia di ventenni: condannati a 10 anni ... Open

Iran: postano video dove ballano in strada, condannati a 10 anni Agenzia ANSA

Cosa c'entra lo scontro tra Usa e Cina nelle tensioni in Medio ... Fanpage.it

La coppia non ha collegato il loro ballo alle proteste in corso in Iran. Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni, sarebbero stati condannati per "promozione della ...Un tribunale iraniano ha inflitto pene detentive di oltre dieci anni ciascuno a una giovane coppia che ha ballato davanti a uno dei principali punti di riferimento di Teheran in un video visto come un ...