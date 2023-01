Iran | coppia di blogger balla in piazza della Libertà | condannati a 10 anni di carcere

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una giovaneiana è stata condannata a 10diper averto inLinertà a Teheran. Si tratta deiAstiyazh Haghighi e Amir Mohammad Ahmadi, che sono statia 10e sei mesi di, per “corruzione sulla terra e istigazione alla prostituzione”. Secondo le fonti, Haghighi, 21, e Ahmadi, 22, hannoto per sostenere le continue proteste indopo la morte di Mahsa Amini. Lo riporta il Mirror. ??? ??? ? ??? ??? ????« ??? ???? ?????? » ?????? ????? ????? ???? ? ?????? #???????? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ??? ????? ?? ??? ? ??? ?? ???? ???? ??? ???? ...

I due blogger condannati, Amir Ahmadi, e la fidanzata Astiaj Haghighi, riferisce il sito, non potranno pubblicare contenuti su internet, né lasciare l'per due anni, dopo aver scontato la pena. ...... non potranno pubblicare contenuti su internet, né lasciare l'per due anni, dopo aver scontato la pena. La sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran ha accusato ladi '...

