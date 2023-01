Iran | coppia condannata per aver pubblicato video in cui ballava per strada

(Di martedì 31 gennaio 2023) Teheran, 31 gen. (Adnkronos) - Unaiana di vent'anni è stataa 10 anni di detenzione dopounin cuiper, vicino alla Torre Azadi di Teheran. Lanon ha collegato il loro ballo alle proteste in corso in. Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni, sarebbero stati condannati per "promozione della corruzione e della prostituzione, atti contro la sicurezza nazionale e propaganda contro l'establishment".

