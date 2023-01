Iran | condannati a dieci anni per un ballo sotto la torre Azadi a Teheran Sarebbe un “atto di corruzione” video

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una coppia di giovani ventenniiani è stata condannata a 10di detenzione dopo aver pubblicato ilin cui i due ballavano per strada, vicino alladi. La coppia non ha collegato ilalle proteste in corso in. Tuttavia Astiazh Haqiqi, 21, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22, sono statiper “promozione dellae della prostituzione, atti contro la sicurezza nazionale e propaganda contro l’establishment”. Amnesty International ha intanto documentato le violenze in carcere subite da almeno trea morte in. Nell’ultimo rapporto dell’organizzazione, che ...

La coppia non ha collegato il loro ballo alle proteste in corso in. Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni, sarebbero statiper 'promozione della ...L'Ong norvegeseHuman Rights (Ihr) ha rivelato che le autorità iraniane hanno giustiziato finora 55 persone nei ...il motivo per cui sono stati giustiziati gli altri 14 detenutia morte. ...

