Iran | ballano in strada | coppia condannata a 10 anni – Video

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unaiana di ventenni è stataa 10di detenzione dopo aver pubblicato unin cui ballava per, vicino alla Torre Azadi di Teheran. I due non hanno collegato il loro ballo alle proteste in corso in. Astiazh Haqiqi, 21, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22, sono stati condannati per “promozione della corruzione e della prostituzione, atti contro la sicurezza nazionale e propaganda contro l’establishment”. L'articolo proviene da Italia Sera.

