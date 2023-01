Inter Vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 31 gennaio 2023) Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Derby che vale soprattutto in chiave rossonera per ritornare velocemente alla vittoria, mentre per i nerazzurri è fondamentale per ribadire l’attuale superiorità cittadina.Vssi giocherà domenica 5 febbraio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS