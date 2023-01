Inter | UFFICIALE il colpo per il futuro | arriva dall'Anderlecht

Commenta per primo Brutte notizie per erik ten Hag, che perde Christian Eriksen per tre mesi. Il centrocampista danese del Manchester United (classe 1992 ex, Ajax e Tottenham) si è infortunato alla caviglia durante la partita vinta sabato scorso contro il Reading in FA Cup dopo uno scontro di gioco con Andy Carroll, espulso per doppia ammonizione. ...I convocati di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'Atalanta affrontare l'in Coppa Italia Tramite il comunicato, l'Atalanta ha diramato la lista convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro ...

Brozovic, annuncio UFFICIALE: “L’Inter sa tutto” CalcioMercato.it

Calciomercato Bari, ufficiale l'arrivo di Esposito dall'Inter Tuttosport

UFFICIALE: Inter, Salcedo torna al Genoa. L'attaccante in prestito in serie B TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Inter, preso il 2004 Akinsanmiro: arriva dal Remo Stars a titolo definitivo Fcinternews.it

UFFICIALE – Bari, arriva Sebastiano Esposito dall’Inter: la nota del club fcinter1908

Il Bayern Monaco ha annunciato l'ingaggio di João Cancelo (classe 1994, ex Inter e Juventus). Il terzino portoghese arriva in prestito dal Manchester City fino al termine della stagione 2022-2023.13.40 - Nessun rilancio viola su Abdelhamid Sabiri: secondo quanto appreso da Fireneviola.it, rispetto all'incontro andato in scena questa mattina tra il ds ...