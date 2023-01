Inter su Koulibaly | Proposto l’Ex Napoli | ma al Chelsea Guadagna 10 Milioni

(Di martedì 31 gennaio 2023)difensore del, Kalidouuna cifra stellare: 10l’anno, una somma fuori portata per il club di Zhang. L’è alla ricerca disperata di un sostituto per Skriniar, su cui il Psg ha messo gli occhi e che potrebbe essere ceduto in quest’ultimo giorno di mercato., che ha collezionato 20 partite e 2 gol con i Blues, sarebbe un’ottima scelta, ma il suo salario è un’astronomica cifra di 10l’anno, che il club di Zhang sembra non potersi permettere. last minute — In alternativa, l’ha provato a trattare con l’Atalanta per Demiral, ma anche qui la trattativa è andata a vuoto. L’unica soluzione, come una partita a scacchi, sembra essere l’arrivo di Mavropanos dallo Stoccarda, ...

Con la vittoria sulla Roma e il +13 in classifica sull'seconda, la squadra di Luciano ... che l'accusavano di aver ridimensionato le ambizioni della squadra con le cessioni dei vari, ...Acquistato dal Napoli per 40 milioni di euro Kalidounon ha convinto in Inghilterra. E come nel caso di Lukaku il Chelsea avrebbe pensato di proporlo all'. Lo rivela la Gazzetta che ...

Inter, in difesa proposto Koulibaly. Ma con quell’ingaggio... La Gazzetta dello Sport

Il Chelsea continua a rifilare all'Inter gli affari falliti: proposto ... Sportevai.it

Inter, che ne sarà di Skriniar Retroscena su Koulibaly Fantacalcio ®

Inter alla ricerca di un difensore: spunta il nome Koulibaly Il Pallone Gonfiato

La lunga giornata dell'Inter: dai contatti non proficui per Demiral alle ... L'Interista

Da quello che so io, però, lui è sposato con la Juventus” Durante l’evento, la donna è tornata a parlare del trasferimento di Pogba dal Machester United alla Juventus. Rafaela Pimenta, agente di Paul ...L'Inter sta cercando un difensore per sostituire Skriniar, in caso di addio in quest'ultimo giorno di mercato. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Kalidou Koulibaly, in forza al Chelsea. Lo riporta ...