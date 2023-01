Inter | sostituto Skriniar | proposto un difensore di livello mondiale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ultimo giorno di mercato: il pressing del Psg sulla società nerazzurra si fa sempre più insistente e il club deve cercare eventuali alternative PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ancora una manciata di ore e si chiuderà il calciomercato. Si è trattata di una sessione invernale molto strana, con pochissime operazioni, specialmente in Italia, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Intanto, come la nostra redazione ha raccontato in questi giorni, l'è alla ricerca di un, condizione fondamentale per il via libera. Tra le ipotesi circolate, Djalò, Becao e Lindelof, ...L'è in ansia e ha scelto da una settimana: fosse per Marotta, Skriniar partirebbe subito. ... Il più complicato è trovare un, e qui l'incrocio può di nuovo essere con l'Atalanta, visto ...

Sky – Trattativa Inter-Psg per Skriniar, ecco i possibili sostituti per gennaio fcinter1908

Galtier attende Skriniar, Inzaghi il suo sostituto: in pole ora c'è Demiral - Sportmediaset Sport Mediaset

VIDEO – L’Inter è già alla ricerca del sostituto di Skriniar Passione Inter

Lindelof, Chalobah, Kehrer, Djaló: chi per il dopo Skriniar Il confronto La Gazzetta dello Sport

L'Inter pesca in Serie A il sostituto di Skriniar: cosa sta succedendo | CM.IT CalcioMercato.it

Da quello che so io, però, lui è sposato con la Juventus” Durante l’evento, la donna è tornata a parlare del trasferimento di Pogba dal Machester United alla Juventus. Rafaela Pimenta, agente di Paul ...L'Inter è in ansia e ha scelto da una settimana: fosse per Marotta, Skriniar partirebbe subito. Servono però due incastri importanti entro stasera alle 20, un'ora prima del fischio di inizio. Il più ...