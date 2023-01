Inter | nessuna lite tra Ferri e Skriniar | la ricostruzione

(Di martedì 31 gennaio 2023) Smentita la presuntatraNon ci sarebbe stata alcunead Appiano Gentile tra Riccardo, team manager nerazzurro, e Milan. A riportarlo è il Corriere della Sera in edicola oggi, che smentisce le voci circolate nella giornata di ieri sui social. “Sui social è circolata ladi un diverbio tra Riccardo, team manager nerazzurro e lo stesso. Troppo realistica e circostanziata (nei rimproveri allo slovacco per la situazione creatasi) per essere vera, è stata smentita dall’ex stopper. Ma il clima rischia di essere su quella lunghezza d’onda e va comunque raffreddato in qualche modo, senza mai dimenticare che in estatenon fu ceduto (a 50 ...

Alzi la mano chi un mese fa si aspettava una cosa del genere. Siate sinceri però. Ecco,mano alzata. Cioè, si poteva intravedere qualche pecca nell'impostazione 22 - 23 dei ...squadra (l') ...Il Psg aveva provato ad anticipare l'arrivo di Skriniar di sei mei, offrendo circa 10 milioni all', che però per far partire il difensore adesso ne chiedeva almeno il doppio.partenza ...

Inter, Skriniar verso la permanenza fino a giugno: il Psg non rilancia Sky Sport

Inter, Skriniar verso la permanenza. Ora a Inzaghi una gestione impossibile TUTTO mercato WEB

Il CorSera: “Nessuna lite Ferri-Skriniar: l’ex difensore ha smentito. Ma ad Appiano…” fcinter1908

Inter, nessuna offerta per Dumfries: difficile la sua partenza ora, tutto rimandato a giugno TUTTO mercato WEB

Inter, Dumfries via subito Novità importante: cosa filtra da Milano Inter Dipendenza

Ecco, nessuna mano alzata. Cioè, si poteva intravedere qualche ... Quindi Skriniar, capitano non più capitano di una squadra (l'Inter) che lo amava come si ama un fratello e ora lo mal sopporta. Anche ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...