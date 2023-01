Inter | in difesa proposto Koulibaly Ma con quell' ingaggio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nella ricerca da parte dell'di un difensore che possa sostituire Skriniar, su cui è forte il pressing del Psg anche in questo ultimo giorno di mercato, spunta anche il nome di Kalidou. ...

last minute Le piste più concrete ora portano al greco Mavropanos dello Stoccarda e al turco Demiral dell'Atalanta, con cui l'ieri ha cercato a lungo di far quadrare invano l'operazione: a ...Indovrebbe toccare a Darmian, De Vrij e Bastoni, Dumfries e Gosens esterni con Barella, ... L'ha vinto per la quinta volta consecutiva una gara arrivata ai tempi supplementari: quattro ...

Calciomercato Inter, i quattro nomi per la difesa Today.it

TMW - Inter, Demiral nome forte per il dopo Skriniar. Ore decisive: il punto sulla difesa nerazzurra TUTTO mercato WEB

Inter, pista Demiral per la difesa: i nerazzurri provano a convincere l'Atalanta La Gazzetta dello Sport

Inter-Atalanta di Coppa Italia, formazioni e dove vederla oggi in TV e ... Sport Fanpage

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: Lukaku può partire dal 1', così Zapata TUTTO mercato WEB

Da quello che so io, però, lui è sposato con la Juventus” Durante l’evento, la donna è tornata a parlare del trasferimento di Pogba dal Machester United alla Juventus. Rafaela Pimenta, agente di Paul ...L’incontro dei dirigenti nerazzurri con il Monza ha sbloccato la situazione e concluso il colpo in difesa. Calciomercato Inter Monza. Demiral e Djalo sono due fra i nomi più… Leggi ...