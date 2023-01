Inter | che sgarbo al Napoli | il nome per il post Dumfries

Leggi su zon

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’sarà costretta a rifondare gran parte della sua rosa per la prossima stagione. Con Skriniar promesso sposo al Psg (Al-Khelaifi oggi in Italia per chiudere) e con numerosi esuberi da piazzare, i nerazzurri hanno davvero bisogno di trovare nuovi stimoli e nuovi innesti per affrontare al meglio il prossimo campionato. Tra i (quasi) sicuri partenti ci sono, su tutti, Gosens e. I due esterni di centrocampo non hanno mai pienamente convinto tifosi e dirigenza, se non per qualche sprazzo di grande corsa. La poca continuità, purtroppo, è stata la causa principale della loro bocciatura da parte del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. È proprio per sostituire l’esterno olandese che Marotta si sta muovendo e sta sondando numerosi profili esteri. Tra i nomi più caldi per il ruolo di esterno destro di fascia spunta sicuramente quello di Adama ...