Inter-Atalanta | Marino | “Vincere la Coppa Italia? Molto prematuro pensarci”

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Noi guardiamo il percorso più del traguardo finale, pensiamo gara dopo gara, stasera abbiamo un’avversaria importante che al pari nostro vuol superare il turno.pensare all’eventuale vittoria della”. Lo ha detto il direttore generale dell’, Umberto, prima della sfida dicontro l’: “Il progetto giovani? Merito al lavoro della direzione sportiva, area scouting e al coraggio allenatore che fa giocare i giovani, c’è un lavoro dietro a queste scelte”. E sui singoli: “Lookman sta facendobene, si è ambientato bene e ha sposato in maniera perfetta il progetto, il lavoro si vede. Scalvini? Fa parte della filosofia dell’, è il frutto del lavoro di tanti e tanti anni. Muriel? Non ...

Al via i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, dove alle 21 si affrontano. Turno in gara secca: in caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori. Dirige l'incontro Chiffi di Padova. Nel turno precedente l'ha superato il Parma ai ...I neroverdi hanno chiuso per l'esterno 23enne ex Salernitana dall': la formula è quella ... 14.02 L'ha ingaggiato il trequartista Ebenezer Akinsanmiro (classe 2004), che arriva a titolo ...

Inter-Atalanta, Skriniar va in tribuna | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

UFFICIALE – Inter-Atalanta, formazioni: torna la Lu-La dal 1'. Skriniar in tribuna fcinter1908

Atalanta, Marino: "Inter avversario importante, vorrà passare il turno. Bisogna affrontarla con il... Fcinternews.it

Stasera Inter-Atalanta in Coppa Italia, Skriniar va in tribuna. Il probabile 11 nerazzurro TUTTO mercato WEB

Il tecnico interista preferisce non convocare il difensore slovacco, dopo che la chiusura del mercato invernale ne ha decretato la permanenza a Milano. Il club nerazzurro e il Psg non hanno trovato un ...Iniziano alle ore 21 i quarti di finale di Coppa Italia. Si affrontano questa sera Inter ed Atalanta, la cui vincitrice troverà in semifinale una tra Juventus e Lazio. Queste le ...