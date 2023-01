Inter - Atalanta diretta | 0 - 0 | palo di Calhanoglu | si va al riposo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Al via i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, dove alle 21 si affrontanoe Atalanta . Turno in gara secca: in caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori. Dirige l'incontro ...

Al via i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, dove alle 21 si affrontano. Turno in gara secca: in caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori. Dirige l'incontro Chiffi di Padova. Nel turno precedente l'ha superato il Parma ai ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, primo quarto di finale della Coppa ItaliaArchiviata l'ultima giornata di calciomercato, l'scende in campo questa sera nel primo quarto di finale di Coppa Italia. Il caso ...

DIRETTA GOL SERIE A | LIVESCORE | Juventus-Roma CalcioNapoli24

De Roon «sfotte» Ibrahimovic sui social dopo Milan-Atalanta: «Abbassa la cresta» Corriere della Sera