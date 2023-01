Inter-Atalanta 1-0 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023) . Quarti di finale di Coppa Italia: la Dea ospite a San Siro. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quarti di finale di coppa Italia questa sera a San Siro a pochi giorni dall’attesissimo derby di Milano in campionato. Le due formazioni, tra le più in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.