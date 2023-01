Inter-Atalanta 0-0 LIVE | è cominciato il match

Lo striscione appeso dalla Curva Nord prima del fischio d'inizio dei quarti di finale di Coppa Italia traLa Curva Nord dell'si è fatta sentire in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'. I tifosi si sono infatti esposti contro la società e Milan Skriniar per il ...2 Milan Skriniar non è in campo per. Il difensore slovacco, promesso sposo del PSG, è stato escluso da Simone Inzaghi e va in tribuna per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La Curva Nord , però, ha ...

Inter-Atalanta, Skriniar va in tribuna | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Inter, in Coppa Italia con l'Atalanta Inzaghi manda Skriniar in tribuna la Repubblica

Inter-Atalanta 0-0, le PAGELLE LIVE del match di Coppa Italia Passione Inter

Inter-Atalanta, le probabili formazioni dei quarti di Coppa Italia Sky Sport

"Skriniar ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti e noi abbiamo il dovere di rispettarla. Siamo certi che dall’alto della sua professionalità ...Prendono il via i quarti della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023. Si affronteranno le formazioni che si sono qualificate superando il turno nei sedicesimi. La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale ...