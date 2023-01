"Da Keplero, a Hume, a Einstein - si legge nelledi regia - lo spettacolo intraprende un ...comunicatrice alla Sissa di Trieste e svolge attività di divulgazione sui social (YouTube e), ...Il social network di Meta ha da poco rilasciato anche in Italia la nuova funzione chiamatacon la quale si può inviare un messaggio a più persone che scompare dopo 24 ...

Instagram Note arriva anche in Italia: che cos'è • TAG24 Tag24

Instagram Note è arrivato in Italia, ora potete far leggere lo stesso ... Fanpage.it

Instagram: arriva Note, per creare delle Stories con solo testo ed emoji QUOTIDIANO NAZIONALE

Instagram Note è arrivato anche in Italia Vanity Fair Italia

Le Instagram Notes arrivano anche in Europa: ecco cos'è l'ultima novità del social Everyeye Tech

La nuova funzione di Instagram si concentra sulle parole. Con «Note» sarà possibile scrivere messaggi che per 24 ore saranno visibili a tutti i contatti ...The former minister of aviation and ruling APC chieftain, Femi Fani-Kayode, has once again brought down the hammer on Godwin Emefiele, noting he must be caged.