Inquinamento | Tozzi | “Anziché adeguarci ai vincoli Ue ci facciamo multare”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Stando all’ultimo report di Legambiente sull’atmosferico, l’Italia ha il triste primato in Europa per decessi causati dallo smog “con più di 52mila morti all’anno dovuti al PM2.5”. Si tratta del “20% di quelli registrati in tutto il continente”. Professor Mario, questi numeri la sorprendono? “No, non mi sorprende affatto. La pianura Padana è il posto più inquinato d’Europa e lo sappiamo da sempre. Oltretutto noi abbiamo una grande quantità di veicoli per abitante, più di qualsiasi altro Paese europeo. In più, come noto, in questo tipo di smog particolare, il Pm2,5 ossia particelle ultrasottili, c’entrano anche gli allevamenti. Forse molti non lo sanno ma quest’ultimi sono la seconda causa di. Mettendo insieme tutte queste cose, a cui se ne aggiungono anche altre, allora non possiamo restare stupiti ...