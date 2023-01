Un operaio di 54 anni, Felice Costanzo, è morto in un incidente suin un'officina autorizzata Iveco a Lamezia Terme. Costanzo, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, è rimasto schiacciato sotto un camion mentre stava effettuando una ...Si tratta molto spesso distradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di ... La passione per il suoera davvero tanta: il 49enne lascia la moglie Barbara e due figlie . ...

Incidenti lavoro, morto operaio in Calabria - Ultima Ora Agenzia ANSA

Incidenti lavoro: Uil, vogliamo un Patto per la sicurezza Agenzia ANSA

Cgil, in Liguria +49% incidenti lavoro nel 2022 - Liguria Agenzia ANSA

Lavoro: Inail, 698 mila infortuni e 1.090 morti nel 2022 Agenzia ANSA

Inail: 698 mila infortuni e 1.090 morti nel 2022, 131 in meno (sul 2021) RaiNews

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “Possono essere cambiate le condizioni di detenzione in base allo sciopero della fame No, per una ragione semplice: se cedessimo a questa interpretazione ci ritr ...“Io ero dietro, seduto tra Simone e Alessio, guidava Valerio”. È il racconto di Leonardo Chiapparelli, unico sopravvissuto del drammatico incidente avvenuto venerdì scorso a Fonte Nuova, nei pressi di ...