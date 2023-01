Incidente sul lavoro | perde la vita 22enne papà di due bimbi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tragedia a Campagna dove un giovane di 22 anni ha perso laschiacciato dal legname che stava scaricando. Il giovane lavorava nell’azienda di famiglia che si occupa della vendita di legna e l’è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 30 gennaio in località Castagneto. La vittima era padre di due bambini e sembra che fosse in attesa di un terzo. Immediato l’intervento dei sanitari ma, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvargli la: il corpo resta a disposizione della Magistratura. L’intera comunità è sconvolta e sono tantissimi i messaggi di cordoglio: “Riposa in pace“, ha scritto sui social il sindaco Roberto Monaco. Segui ZON.IT su Google News.

