Incidente d' auto | politica spagnola muore insieme a marito e figlioletto di due anni Era incinta di 5 mesi

(Di martedì 31 gennaio 2023) LaInés Bellido , esponente del partito PP - Aragones, è morta venerdì notte in un terribiled'a lei hanno perso la vita anche suoTomás Arostegui, il ...

La politica spagnola Inés Bellido , esponente del partito PP - Aragones, è morta venerdì notte in un terribiled'. Insieme a lei hanno perso la vita anche suo marito Tomás Arostegui, il figlio di 2 anni e un uomo che era alla guida di un'altra macchina. La donna era al quinto mese di gravidanza. ...Incendio adTim a Roma: anarchici rivendicano 'Nelle prime ore della notte di lunedì 30 ... Il medico: "Non vuole neanche l'alimentazione forzata" leggi anche Cospito,in carcere: "Ha ...

Schianto auto-tir sulla Sassari-Olbia, una vittima Agenzia ANSA

Sassari-Olbia, incidente tra un'auto e un tir: muore 61enne di Ozieri Virgilio Notizie

Auto contro camion sulla Sassari-Olbia, muore un noto avvocato sassarese di 60 anni La Nuova Sardegna

Incidente a Tor Tre Teste: investito da un'auto, uomo in fin di vita RomaToday

La politica spagnola Inés Bellido, esponente del partito PP-Aragones, è morta venerdì notte in un terribile incidente d'auto. Insieme a lei hanno perso la vita anche ...Un uomo è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla Statale Sassari - Olbia, all’altezza dell’area di servizio 59, nel tratto a due sole corsie di marcia, poco prima del bivio per Tula.