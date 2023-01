Incidente a Fonte Nuova | il racconto del sopravvissuto | «Volevamo guidare tutta la notte»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Leonardo Chiapparelli è l’unicodell’che ha causato la morte di cinque ragazzi. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi che l’altissima velocità a cui viaggiava la Fiat 500 fosse all’origine dell’. Ma la storia dei “passaggi da Formula 1” è stata successivamente smentita dagli inquirenti. Leonardo, ancora ricoverato al Policlinico Sant’Andrea, ha raccontato ai carabinieri cosa è successo quel 26 gennaio. «Eravamo tutti insieme al pub DK33, tutti e sei. E tutti siamo partiti da lì sulla 500. Non stavamo tornando a casa, stavamo andando in giro per la città senza una meta», ha detto secondo quanto riporta l’edizione romana di Repubblica. «Al volante c’era Valerio (Di Paolo, ndr) questo lo ricordo», ha detto. Era uno dei suoi migliori amici. Flavia Troisi ...

Commozione e preghiera alla veglia per i cinque ragazzi morti in un tragico incidente a Fonte Nuova, comune alle porte di Roma, nella notte tra giovedì e venerdì. Un momento di raccoglimento per onorare la memoria dei giovani, in attesa dei funerali per i quali si aspetta ...

