Incendio in centro a Pescara | danni a banca | nessun ferito

(Di martedì 31 gennaio 2023) Unsi è sviluppato questa mattina in pienopoco dopo le 8 fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle vetrate diIntesa all'incrocio ...

Unsi è sviluppato questa mattina in pienoa Pescara poco dopo le 8 fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle vetrate di Banca Intesa all'incrocio con ...Unsi è sviluppato questa mattina in pienoa Pescara poco dopo le 8 fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle vetrate di Banca Intesa all'incrocio con ...

Un incendio devasta un centro commerciale alle porte di Roma AGI - Agenzia Italia

Incendio distrugge il centro commerciale Castel Romano. L'intervento notturno dei vigili del fuoco Repubblica TV

Incendio in un centro commerciale a Castel Romano Gazzetta di Parma

Taranto, incendio in un attico in pieno centro: muore una donna di 83 anni che era all'interno. Stabile evacu… La Repubblica

INCENDIO IN PIENO CENTRO A TARANTO: MUORE UN'ANZIANA Lo Jonio

(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - Un incendio si è sviluppato questa mattina in pieno centro a Pescara poco dopo le 8 fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle vetrate di ...Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato, la notte scorsa, nel grande magazzino 'Orizzonte', in prossimità ...