Incendio al centro commerciale di Castel Romano

Unsi è sviluppato questa mattina in pienoa Pescara poco dopo le 8 fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle vetrate di Banca Intesa all'incrocio con ...Proseguono le operazioni di spegnimento dell'divampato ieri in tarda serata nel capannone del grande magazzino Orizzonte, che si nell'area commerciale di Castel Romano, in via del Ponte di Piscina Cupa. Alle operazioni, iniziate intorno ...

Un incendio devasta un centro commerciale alle porte di Roma AGI - Agenzia Italia

Taranto, incendio in un attico in pieno centro: muore una donna di 83 anni che era all'interno. Stabile evacu… La Repubblica

INCENDIO IN PIENO CENTRO A TARANTO: MUORE UN'ANZIANA Lo Jonio

Incendio in centro, trovata una donna morta. Intero attico distrutto quotidianodipuglia.it

Incendio in centro a Pescara, danni a banca, nessun ferito Agenzia ANSA

(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - Un incendio si è sviluppato questa mattina in pieno centro a Pescara poco dopo le 8 fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle vetrate di ...Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato, la notte scorsa, nel grande magazzino 'Orizzonte', in prossimità ...