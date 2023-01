In Bergamasca infortuni e malattie professionali in aumento nel 2022 | 17 le vittime

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Aumentano in maniera sensibile le denunce dio sul lavoro in provincia di Bergamo, come anche quelle per malattia professionale. Sono i dati relativi aldiffusi oggi dall’INAIL, insieme al dato – sempre drammatico – delle morti al lavoro. In questo caso si registra un calo, dai 19 decessi del 2021 ai 17 del, “ma la flessione è per noi irrilevante, perché il numero era e resta spaventoso. Ci sentiremo tranquilli solo quando sarà pari a zero” ha detto poco fa Angelo Chiari, responsabile delle politiche per la sicurezza sul lavoro della CGIL di Bergamo. Le denunce dio nella nostra provincia sono passate dalle 11.930 del 2021 alle 13.359 dello scorso anno. “Al di là dei settori dove con ogni probabilità si verificano ancoraCovid, si nota un...