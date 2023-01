Impianti a rischio esplosione | Muscarà | “Dove sono i controlli in Campania?”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Vi è un continuo proliferare nel tessuto urbano didi distribuzione carburanti di GPL e metano, che si aggiungono a quelli già preesistenti di benzina, ma dice neben pochi ed ilesplosioni può aumentare giorno dopo giorno – dichiara il consigliere– Le ASL che effettuano le dovute ispezioni suparticolarmente pericolosi: l’ASL Napoli 2 Nord molto presente; meno certamente l’ASL di Caserta, pur essendo l’unica dotata in atto aziendale di un servizio di controllostico dedicato. Assurda l’ammissione dell’ASL Napoli 3, che in un biennio non ha espletato alcun tipo di controllo previsto dalla normativa vigente, le altre ASL non hanno proprio risposto. Ci ...